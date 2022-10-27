Несмотря на поражения казанского «Ак Барса», Олег Знарок не думает об отставке

Он не задумывается и об усилении тренерского штаба. Фото: ak-bars.ru

Несмотря на девять поражений в десяти последних матчах, главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Олег Знарок не думает об отставке. Более того, он не задумывается и об усилении тренерского штаба

- Билялетдинов (Зинэтула Билялетдинов - советник исполнительного директора клуба по хоккейной вертикали - Ред.) и так нам много помогает, он постоянно с нами, - заявил Знарок в ходе пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» 26 октября.

Напомним, игра с «Салаватом Юлаевым» закончилась со счетом 1:4 в пользу уфимцев. По словам Знарка, «барсов» подвели ненужные удаления.

- Трудно выиграть матч с одним голом, и ненужные удаления нас подвели. Первый период проиграли, с 0:2 сложно вытаскивать матч, - признался он.

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