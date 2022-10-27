В Нижнекамске запустили производство специального синтетического масла

Продукт применяется в качестве смазочных материалов, в охлаждающих жидкостях, цепных маслах и пищевых смазках. Фото: www.nknh.ru

В Нижнекамске выпустили опытно-промышленную партию полиалкиленгликоля (ПАГ) или синтетического масла для промышленного оборудования. Первая партия произведена объемом 32 тонны. В будущем планируется увеличить мощности до 15 тысяч тонн в год.

Данный продукт применяется в качестве смазочных материалов, в охлаждающих жидкостях, цепных маслах и пищевых смазках. Ранее в России такое масло не производилось, но использовалось в разных отраслях промышленности.

Отметим, что нижнекамский ПАГ уже прошел испытания на «Томскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе». Специалисты высоко оценили его свойства и качество.

- Запуск нового проекта способствует развитию бизнеса и наращиванию продуктового портфеля компании. Есть интерес от отечественных промышленных предприятий: масла помогут поддержать надежность их оборудования, - отметил директор «Нижнекамскнефтехима» Ринат Гильмуллин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram