Казанский «Ак Барс» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4

Матч состоялся в Уфе 26 октября. Фото: ak-bars.ru

Во вторник, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ в Уфе встретились команды «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Игра закончилась со счетом 1:4 в пользу хозяев льда. Это девятое поражение казанцев в последних десяти матчах.

В первом периоде счет открыл уфимский нападающий Иван Дроздов. После этого Сергей Шмелев удвоил преимущество «Салават Юлаев». На 23-й минуте центральный нападающий «барсов» Михаил Глухов принес своей команде первый гол. Вот только во втором периоде Сергей Шмелев вновь поразил ворота казанцев. Последний гол оформил центральный нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев.

- Реализации не хватило, мне трудно ответить, почему, - заявил после игры главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

Так, казанцы с 22 очками в 22 матчах спустились на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 31 очками занимает там третье место.

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