Власти Татарстана хотят ужесточить наказание за торговлю наркотиками

Предлагается внести поправки в часть 3 статьи 64 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсовет Татарстана составил законопроект об ужесточении ответственности за торговлю наркотиками. Более того, документ уже направлен на рассмотрение в Госдуму России.

Депутаты считают, что преступники, пойманные за реализацией или производством запрещенных веществ, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона - без возможности получить условный или незначительный сроки. Поэтому Госсовет Татарстана предлагает внести поправки в часть 3 статьи 64 УК РФ, которая перечисляет статьи, по которым виновным не может быть назначено наказание ниже низшего предела санкции.

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