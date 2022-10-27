Татарстану выделили 1,34 миллиарда рублей на повышение зарплат медикам

Всего материальную помощь получат 85 регионов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти России выделили Татарстану 1,34 миллиарда рублей на поддержку системы здравоохранения, а именно - повышение зарплат медикам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства страны.

Согласно документу, средства будут направлены из резервного фонда государства. Материальную помощь получат 85 регионов.

Допфинансирование потребовалось в связи с тем, что по прогнозу Минэкономразвития России в течение года среднемесячная зарплата в стране вырастет на более чем 11,5%. Поэтому необходимо, чтобы и зарплата сотрудников здравоохранения росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определил Президент страны Владимир Путин.

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