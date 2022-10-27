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Общество27 октября 2022 5:25

Татарстану выделили 1,34 миллиарда рублей на повышение зарплат медикам

Средства будут направлены региона из резервного фонда Правительства
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Всего материальную помощь получат 85 регионов.

Всего материальную помощь получат 85 регионов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти России выделили Татарстану 1,34 миллиарда рублей на поддержку системы здравоохранения, а именно - повышение зарплат медикам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства страны.

Согласно документу, средства будут направлены из резервного фонда государства. Материальную помощь получат 85 регионов.

Допфинансирование потребовалось в связи с тем, что по прогнозу Минэкономразвития России в течение года среднемесячная зарплата в стране вырастет на более чем 11,5%. Поэтому необходимо, чтобы и зарплата сотрудников здравоохранения росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определил Президент страны Владимир Путин.

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