На трассе в Чувашии автомобиль Land Rover насмерть сбил мужчину

Подробности ДТП выясняются. Фото: ГИБДД Чувашии

Вечером в среду, 26 октября, на восьмом километре автодороги Аликово-Старые Атаи в Аликовском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Land Rover Discovery насмерть сбил 49-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход вышел на проезжую часть прямо перед машиной.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами, сообщают в ГИБДД Чувашии.

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