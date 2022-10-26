В Набережных Челнах благоустройство набережной Табеева решили начать с песчаной косы

Речь идет о территории в Новом городе. Фото: nabchelny.ru

Власти Набережных Челнов решили, что благоустройство набережной Табеева начнется с песчаной косы на территории Чаллы Яр в Новом городе.

А чтобы понять, как сделать это пространство наиболее комфортным для горожан, среди них запустили онлайн-опрос, который продлится до 31 октября 2022 года.

Фото: скринщот

Архитекторам нужно знать, что именно жители Набережных Челнов хотят видеть на песчаной косе, кроме лавочек и прогулочных дорожек.

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