В Набережных Челнах благоустройство набережной Табеева решили начать с песчаной косы

Речь идет о территории в Новом городе. Фото: nabchelny.ru
Власти Набережных Челнов решили, что благоустройство набережной Табеева начнется с песчаной косы на территории Чаллы Яр в Новом городе.
А чтобы понять, как сделать это пространство наиболее комфортным для горожан, среди них запустили онлайн-опрос, который продлится до 31 октября 2022 года.
Фото: скринщот
Архитекторам нужно знать, что именно жители Набережных Челнов хотят видеть на песчаной косе, кроме лавочек и прогулочных дорожек.
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