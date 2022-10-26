В правительстве Марий Эл преобразовали ведомства и создали новый департамент

Кроме того, в регионе упразднили некоторые должности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Марий Эл Юрий Зайцев подписал указ об изменениях структуры правительства республики. Так, появились: новый департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, комитет молодежной политики, а также комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Марий Эл.

В свою очередь министерство соцразвития объединили с департаментом труда и занятости населения. Все это теперь называется Минтруда республики, департамент информатизации и связи стал Минцифры Марий Эл, а министерство молодежной политики, спорта и туризма переименовали в министерство спорта и туризма республики.

Кроме того, согласно указу Юрия Зайцева упразднены должности первого зам председателя правительства Марий Эл и зам председателя правительства республики, постоянного представителя Марий Эл при президенте России.

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