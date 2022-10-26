27 октября из Ташкента в Чебоксары привезут три православные святыни

Три православные святыни привезут в Введенский кафедральный собор. Фото: cheb-eparhia.ru

27 октября из Ташкента привезут три православные святыни во Введенский кафедральный собор в Чебоксарах. Ожидается прибытие частицы десницы святителя Луки Крымского, иконы священномученика Киприана и мученицы Иустины с мощами внутри, сообщает Митрополия Чувашии.

Торжественная встреча состоится в 14:00. Святыни в соборе пробудут до 31 октября. После их отправят по остальным приходам Чебоксарской епархии.

Отметим, к священномученику Киприану и мученице Иустине обращаются с просьбой о защите от черной магии, колдовства, приворотов и злых людей. Им молятся о вразумлении людей, занимающихся оккультизмом, магией и гаданиями.

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