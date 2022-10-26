В Чувашии собрали рекордные 1,005 миллиона тонн зерна

До этого рекорд был установлен в 1992 году - 1,004 миллиона тонн зерна. Фото: Петр СОКОЛОВ

В Чувашии собрали 1,005 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, побив рекорд 30-летней давности. Последний был установлен в 1992 году - 1,004 миллиона тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства республики.

По данным на 25 октября, в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских хозяйствах Чувашии скошено и обмолочено 297,8 тысячи гектаров зерна. А валовой сбор зерна составляет 1 миллион тонн при урожайности 33,8 центнера с гектара.

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