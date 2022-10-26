В Чебоксарах мужчина сбил мальчика, который возвращался домой со школы, и скрылся

Наезд произошел во дворе одного из домов по улице 50 лет Октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 25 октября девятилетний мальчик из Чебоксар возвращался домой после уроков, когда во дворе одного из домов по улице 50 лет Октября его сбил автомобиль KIA. Иномарка поспешила скрыться.

«Скорую» на место вызвали очевидцы. Они же помогли прибывшим автоинспекторам установить личность водителя. Им оказался 53-летний местный житель. Его уже задержали.

В отношении мужчины составлен протокол за оставление места ДТП. Ему грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

- По факту данного ДТП проводится проверка, - сообщают в МВД по Чувашии.

Что касается пострадавшего школьника, то после оказания медпомощи врачи отпустили его домой.

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