Обустройство подъездных территорий и парковок на бульваре Ураева в Йошкар-Оле закончится в ноябре

В ближайшее время там появится новый асфальт. Фото: администрация Йошкар-Олы

На бульваре Ураева в Йошкар-Оле продолжаются работы по благоустройству подъездных территории и парковочных пространств. На данный момент рабочие выполняют планировку участка, который необходимо восстановить. Также дорожники выравнивают основание, укладывают щебенку и устанавливают бордюры, сообщают власти города.

В ближайшее время на бульваре появится новый асфальт. Окончание всех работ запланировано на начало ноября.

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