31 октября вода в ряде домов Казани может окраситься в зеленый цвет

Краситель «Уранин-А» безвреден для людей и окружающей среды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 31 октября, вода в ряде домов Московского, Кировского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани может окраситься в зеленый цвет. Дело в том, что в городе будут проводить работы по определению мест утечки теплоносителя.

В сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1 введут специальный безвредный краситель «Уранин-А». Всех, кто у себя дома зеленую воду, просят сообщить об этом в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» по телефону: +7(843)291-87-95.

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