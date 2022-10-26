Из-за случившегося в городе временно приостановили движение троллейбуса №1. Фото: соцсети

Около трех часов дня в среду, 26 октября, на улице Фатыха Амирхана в Казани загорелась обшивка пешеходного перехода. Из-за замыкания контактной сети вспыхнуло изолирующее резиновое покрытие, объяснили в МУП «Метроэлектротранс».

В результате возгорания никто не пострадал.

Из-за случившегося в городе временно приостановили движение троллейбуса №1. На месте ЧП работают специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что из 306,5 километра контактной сети столицы Татарстана предельно изношены 125 километров. На их замену требуется 533 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram