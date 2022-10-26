На казанском авиазаводе началось производство Ту-214 для поставок в 2023 году

На предприятии также начали наращивать мощности для выпуска самолетов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На казанском авиазаводе началось производство первых Ту-214, которые должны быть поставлены российским авиакомпаниям в 2023 году. Лайнеры будут состоять исключительно из отечественных комплектующих, в том числе серийного двигателя ПС-90А, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко.

По словам Евтушенко, на предприятии также начали наращивать мощности для выпуска Ту-214. Ведь до 2030 года завод должен собрать для «Аэрофлота» 40 таких самолетов.

Напомним, ранее власти Татарстана заявили о том, что вполне реально выпускать в Казани по 20 самолетов Ту-214 в год. До того момента стояла задача по строительству за этот же срок лишь 10 подобных судов.

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