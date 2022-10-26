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НовостиОбщество26 октября 2022 12:27

На казанском авиазаводе началось производство Ту-214 для поставок в 2023 году

Лайнеры будут состоять исключительно из отечественных комплектующих
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На предприятии также начали наращивать мощности для выпуска самолетов.

На предприятии также начали наращивать мощности для выпуска самолетов.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На казанском авиазаводе началось производство первых Ту-214, которые должны быть поставлены российским авиакомпаниям в 2023 году. Лайнеры будут состоять исключительно из отечественных комплектующих, в том числе серийного двигателя ПС-90А, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко.

По словам Евтушенко, на предприятии также начали наращивать мощности для выпуска Ту-214. Ведь до 2030 года завод должен собрать для «Аэрофлота» 40 таких самолетов.

Напомним, ранее власти Татарстана заявили о том, что вполне реально выпускать в Казани по 20 самолетов Ту-214 в год. До того момента стояла задача по строительству за этот же срок лишь 10 подобных судов.

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