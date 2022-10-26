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Общество26 октября 2022 12:37

В Казани ищут сотрудников в команду нового парка в ЖК «Салават Купере»

В их обязанности среди прочего будет входить организация и проведение мероприятий
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для участия в кадровом конкурсе необходимо заполнить анкету.

Для участия в кадровом конкурсе необходимо заполнить анкету.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани объявили набор сотрудников в команду нового парка в жилом комплексе «Салават Купере». Нужны куратор и два медиатора мастерской, сообщает Дирекция парков и скверов города.

В их обязанности будет входить общение с местными жителями, формирование программы мероприятий, а также содержание территории в приличном состоянии. Также они должны будут содействовать повышению ответственности горожан, вовлекать людей в культурную и событийную жизнь парка, создать и развивать сообщества по интересам.

Для участия в кадровом конкурсе необходимо заполнить анкету. Заявки принимаются до 14 ноября. Результаты станут известны к 1 декабря.

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