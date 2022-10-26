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Общество26 октября 2022 11:39

На улице Салимжанова в Казани заменили 530 метров контактного провода

Из 306,5 километра контактной сети города предельно изношены 125 километров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На ремонт всей контактной сети столицы Татарстана нужно 533 миллиона рублей. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На ремонт всей контактной сети столицы Татарстана нужно 533 миллиона рублей. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

За неделю на улице Салимжанова в Казани заменили 530 метров контактного провода. Те же работы были проведены на петле улиц Глазунова, Халитова и на проспекте Ямашева, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В то же время рабочие установили пять опор и 12 кронштейнов на месте строительства объездной дороги на улице Фучика.

Отметим, что на данный момент из 306,5 километра контактной сети города предельно изношены 125 километров. На их замену требуется 533 миллиона рублей. В то же время из 90 километров кабельных линий в капремонте нуждаются 30 километров. На эти работы нужно еще 211 миллионов рублей.

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