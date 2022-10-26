Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Казань 5 декабря

У горожан будет возможность посетить передвижную резиденцию сказочных героев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно расписание очередного путешествия Деда Мороза из Великого Устюга по городам и поселкам России. В Казань поезд с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой прибудет 5 декабря, сообщает РЖД.

На железнодорожном вокзале города в этот день состоится праздничная программа для всех желающих. Кроме того, у горожан будет возможность посетить передвижную резиденцию сказочных героев.

Отметим, что поезд Деда Мороза отправиться в путь из Великого Устюга в конце октября. Волшебник посетит более 100 ж/д станций. Домой он вернется только в середине января 2023 года.

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