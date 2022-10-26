В ходе пожара в частном доме в марийской деревне погибли двое собутыльников

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Около 6:55 в среду, 26 октября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревне Малый Пижай Сернурского района. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС Марий Эл. После того, как огонь был потушен, они обнаружили тела двух мужчин.

Погибшим было 48 и 56 лет. По предварительным данным, незадолго до трагедии они распивали алкоголь и курили. Не исключено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

- В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, - сообщают в следственном управлении СКР по республике.

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