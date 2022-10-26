В Казани закончился ремонт проезжей части улицы Энергетиков

Помимо всего прочего, на улице отремонтировали тротуары, установили платформы на трамвайных остановках и высадили газон. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Московском районе Казани завершен ремонт улице Энергетиков на участке протяженностью 300 метров. Соответствующие работы здесь велись в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

- На указанном участке улицы Энергетиков была произведены защита и переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации и подпорной стенки, - также отметили в ведомстве.

Только нового асфальта там было уложено на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Помимо всего прочего, на улице отремонтировали тротуары, установили платформы на трамвайных остановках и высадили газон.

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