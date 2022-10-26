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Общество26 октября 2022 11:02

В Казани закончился ремонт проезжей части улицы Энергетиков

Только на определенном ее участке было уложено 2,4 тысячи квадратных метров нового асфальта
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Помимо всего прочего, на улице отремонтировали тротуары, установили платформы на трамвайных остановках и высадили газон. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Помимо всего прочего, на улице отремонтировали тротуары, установили платформы на трамвайных остановках и высадили газон. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Московском районе Казани завершен ремонт улице Энергетиков на участке протяженностью 300 метров. Соответствующие работы здесь велись в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

- На указанном участке улицы Энергетиков была произведены защита и переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации и подпорной стенки, - также отметили в ведомстве.

Только нового асфальта там было уложено на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Помимо всего прочего, на улице отремонтировали тротуары, установили платформы на трамвайных остановках и высадили газон.

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