Полк подготовлен и имеет все необходимое вооружения и средства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 26 октября, из Казани на юг России отправили вторую группу мобилизованных резервистов, где они пройдут слаживание с призванными на службу из других регионов страны.

По словам военного комиссара Татарстана Сергей Погода полк готов к службе и имеет все необходимое вооружения и средства.

Напомним, первую группу мобилизованных татарстанцев отправили в военные части Центрального военного округа России 23 числа.

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