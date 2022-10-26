27 октября в Татарстане заработает горячая линия по оказанию поддержки семьям мобилизованных

Звонки будут приниматься с 13.00 до 15.00. Фото: Ольга Крыльцова

В этот четверг, 27 октября, с 13.00 до 15.00 в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам оказания мер социальной поддержки семьям мобилизованных.

На звонки жителей республики ответят сотрудники профильных ведомств и управлений, а также женщины-депутаты Госсовета Татарстана.

- Вопросы будут приниматься по телефону: 8 (843) 238-10-00, - сообщили в объединении женщин-депутатов татарстанского парламента «Мэрхэмэт – Милосердие».

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