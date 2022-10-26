Элвин Грей выступил в Казани перед мобилизованными из Башкирии

До этого певец уже посещал мобилизованных земляков в Казани. Фото: Марат МУЛЮКОВ

В эту среду, 26 октября, на полигоне Казанского танкового училища на собранной практически в поле сцене выступил татаро-башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин). Активнее всего его приветствовали его мобилизованные из Башкирии, которые в столице Татарстана проходят подготовку перед отправкой в зону проведения спецоперации.

После концерта Элвина Грея его земляки попрощались с родными. Для некоторых из них подготовка закончилась, и они отправляются в военные части на территории России на постоянную дислокацию и прохождение дальнейшего слаживания с мобилизованными из других регионов.

Напомним, это уже не первый визит Элвина Грея в столицу Татарстана к призванным на службу резервистам из Башкирии. Так, он уже отметился совместной фотосессией с бойцами во второй половине октября.

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