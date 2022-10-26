Открыта продажа билетов на новый авиарейс из Казани в Салехард

Прямые рейсы в Казань запускают по многочисленным просьбам ямальцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 8 января 2023 года из Казани в Салехард запустят новый регулярный авиарейс. Перелеты будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места.

Самолет будет вылетать из Салехарда в 9:40 по местному времени, а приземляться в столице Татарстана в 10:20. Обратный рейс из Казани запланирован на 11:15, посадка в пункте назначения - в 15:45. Время в Ямало-Ненецком автономном округе на два часа опережает московское.

Напомним, ранее стало известно об открытии нового рейса из столицы Татарстана в Ереван.

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