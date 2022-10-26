В результате столкновения легковушки и грузовика в Чувашии погибли два человека

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МВД по Чувашии

Около 17:10 во вторник, 25 октября, на 74 километре автодороги А-151 «Цивильск-Ульяновск» в Комсомольском районе столкнулись легковушка «Богдан-2110» и грузовик. По предварительным данным, 31-летний водитель первого авто не соблюдал дистанцию и скоростной режим, что и стало причиной ДТП.

В результате аварии смертельные травмы получил как сам водитель легковушки, так и его 19-летняя пассажирка.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Второй участник ДТП освидетельствован, он был трезв, - говорят в МВД по Чувашии.

По предварительным данным, легковушка ехала на высокой скорости. Фото: МВД по Чувашии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Елабужском районе произошло смертельное ДТП с участием вахтового автобуса

«Нефаз» столкнулся с легковушкой, которая, по предварительным данным, выехала на встречку (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram