На улице Карбышева в Казани на ходу загорелся автомобиль Chevrolet

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 9:27 в среду, 26 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома №72 по улице Карбышева в Казани на ходу загорелся автомобиль Chevrolet Niva. Огонь охватил площадь порядка пяти квадратных метров.

Спустя 10 минут пламя было ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал, сообщают в МЧС Татарстана.

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