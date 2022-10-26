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Происшествия26 октября 2022 7:40

На улице Карбышева в Казани на ходу загорелся автомобиль Chevrolet

Площадь возгорания составила порядка пяти квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В результате ЧП никто не пострадал.

В результате ЧП никто не пострадал.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 9:27 в среду, 26 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома №72 по улице Карбышева в Казани на ходу загорелся автомобиль Chevrolet Niva. Огонь охватил площадь порядка пяти квадратных метров.

Спустя 10 минут пламя было ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал, сообщают в МЧС Татарстана.

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