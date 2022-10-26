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Происшествия26 октября 2022 7:12

В Татарстане пожарные помогли мужчине, чья нога застряла под воротами

Последующая госпитализация ему не потребовалась
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел в селе Шереметьево Нижнекамского района.

Инцидент произошел в селе Шереметьево Нижнекамского района.

Фото: МЧС Татарстана

Во вторник, 25 октября, 63-летний житель села Шереметьево Нижнекамского района решил сходить в гараж, но при входе в него споткнулся и упал. Его нога оказалась зажата под воротами. Освободить конечность самостоятельно мужчина не смог.

На место оперативно прибыли пожарные, которые смогли деблокировать ногу сельчанина. Госпитализация мужчине не потребовалась, говорят в МЧС Татарстана.

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