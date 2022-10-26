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Общество26 октября 2022 7:00

В Татарстане определили предварительные даты Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2023 году

Окончательные дни их проведения будут установлены указом главы республики позднее
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Всего количество выходных дней в 2023 году составит 121 день.

Всего количество выходных дней в 2023 году составит 121 день.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве труда Татарстана опубликовали производственный календарь на 2023 год. В нем указаны нормы рабочего времени, выходные дни, а также даты празднования религиозных праздников.

Как сообщает Духовное управление мусульман республики, предварительно Ураза-байрам состоится 21 апреля, а Курбан-байрам - 28 июня. На эти дни в соответствии с лунным календарем и имеющимися традициями выпадают религиозные мусульманские праздники. Однако окончательные даты празднования будут установлены указом главы региона позднее.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как будут отдыхать татарстанцы в новогодние праздники.

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