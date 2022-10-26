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Происшествия26 октября 2022 6:39

В Елабужском районе произошло смертельное ДТП с участием вахтового автобуса

«Нефаз» столкнулся с легковушкой, которая, по предварительным данным, выехала на встречку
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства аварии устанавливаются.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: МВД по РТ

Около 7:45 в среду, 26 октября, рядом с коттеджным поселком «Царицыно» в Елабужском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобиль Renault и вахтовый автобус. По предварительным данным, 50-летний водитель легковушки выехал на встречку для обгона, но оказался под колесами «Нефаза».

Предварительно, водитель Renault погиб на месте. Один из пассажиров автобуса получил травмы.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, - говорят в МВД по Татарстану.

ДТП произошло недалеко от коттеджного поселка «Царицыно».

ДТП произошло недалеко от коттеджного поселка «Царицыно».

Фото: МВД по РТ

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