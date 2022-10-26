В Елабужском районе произошло смертельное ДТП с участием вахтового автобуса

Обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: МВД по РТ
Около 7:45 в среду, 26 октября, рядом с коттеджным поселком «Царицыно» в Елабужском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобиль Renault и вахтовый автобус. По предварительным данным, 50-летний водитель легковушки выехал на встречку для обгона, но оказался под колесами «Нефаза».
Предварительно, водитель Renault погиб на месте. Один из пассажиров автобуса получил травмы.
- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, - говорят в МВД по Татарстану.
ДТП произошло недалеко от коттеджного поселка «Царицыно».
Фото: МВД по РТ
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