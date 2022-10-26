За сутки в Казани сбили пятерых пешеходов, в том числе подростка и пенсионерку

Всего же накануне в городе зарегистрировали 154 ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 25 октября, в Казани произошло сразу пять наездов на пешеходов. Первый - в 14:25 напротив дома №17 по Проспекту Победы. Там автомобиль KIA сбил 16-летнего подростка, который, по предварительным данным, переходил дорогу по «зебре». Подростка доставили в больницу, откуда после оказания помощи отпустили домой.

Второе ДТП произошло около 16:00 рядом с домом №53 по улице Гвардейская. Автомобиль Volkswagen сбил 38-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу на «красный». Пешеходу потребовалась госпитализация.

Следующая авария произошла в 18:40 у дома №21 по улице Бутлерова. По предварительным данным, водитель Subaru врезалась в остановившийся перед «зеброй» Hyundai. От удара вторая иномарка совершила наезд на 23-летнюю девушку. После оказания медпомощи пешеход была отправлена домой.

Немногим позже – около 19:50 – Lexus сбил 87-летнюю пенсионерку напротив дома №57/32 по улице Карла Маркса. По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил женщину, переходившую дорогу на «зеленый». Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

Последнее ДТП с пешеходом произошло в 22:20 у дома №23 по улице Патриса Лумумбы. Там водитель автомобиля Hyundai решил повернуть налево, но не уступил дорогу 33-летней женщине. Медики оказали ей всю необходимую помощь и отпустили из больницы, сообщает ОГИБДД УМВД России по городу.

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