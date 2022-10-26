В Татарстане третью неделю ищут пропавшего 61-летнего мужчину

Поисками пропавшего занимается поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В Тукаевском районе идут активные поиски 61-летнего Разалина Яхина из села Старые Гардали. Он перестал выходить на связь с близкими 7 октября, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что мужчина ростом около 162 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и светло-зеленые глаза. Кроме того, он носит бороду и усы. На момент пропажи на Разалине Раисовиче была темно-зеленая стеганная куртка, черные галоши и черная с белой полоской шапка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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