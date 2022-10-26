Нерабочие дни с 1 и 8 января переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве труда Татарстана разработали производственный календарь на 2023 год. В нем приведены нормы рабочего времени, а также количество выходных дней при пятидневной рабочей неделе.

ПРАЗДНИЧНЫЕ НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Так, праздничными нерабочими днями в республике будут следующие:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

30 августа – День Республики Татарстан;

4 ноября – День народного единства;

6 ноября – День Конституции Республики Татарстан.

Также выходными в регионе будут дни Ураза-байрама и Курбан-байрама, которые установят указом главы Татарстана позже. Предварительно, они выпадут на 21 апреля и 28 июня соответственно.

ПЕРЕНОС ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ С ВЫХОДНЫХ

В связи с тем, что 1 и 8 января выпадают на воскресенья, нерабочие дни переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.

СОКРАЩЕННЫЕ РАБОЧИЕ ДНИ

Сокращенными на час рабочими днями в 2023 году в Татарстане станут 22 февраля, 7 марта, 20 апреля, 27 июня, 29 августа и 3 ноября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram