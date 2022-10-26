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Общество26 октября 2022 5:27

26 октября из Набережных Челнов в Казань отправятся еще три группы мобилизованных мужчин

Последние 70 резервистов прибыли из автограда в столицу Татарстана накануне
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Каждый из бойцов получит по 20 тысяч рублей и сумку с вещами первой необходимости.

Каждый из бойцов получит по 20 тысяч рублей и сумку с вещами первой необходимости.

Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 26 октября, из Набережных Челнов в Казань отправятся еще три группы мобилизованных резервистов. Каждый из них также получит по 20 тысяч рублей от мэра города Наиля Магдеева и сумку с вещами первой необходимости.

Последние 70 военнообязанных прибыли из татарстанского автограда в столицу республики 25 числа. Их провожали родные, друзья и просто неравнодушные земляки.

Напомним, ранее Кабмин Татарстана утвердил дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Они касаются в том числе школьников, студентов и пенсионеров. Кроме того, в регионе сократили сроки регистрации недвижимости для военнообязанных и их близких.

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