В Татарстане на дороге Уланово-Каратун автомобиль столкнулся с лосем, один человек погиб

В результате ДТП машина провернулась на крышу. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот вторник, 25 октября, в Верхнеуслонском районе Татарстана на 14 километре дороги Уланово-Каратун 27-летний водитель автомобиля «Лада» сбил лося. После столкновения машина перевернулась на крышу.

На месте происшествия от полученных травм скончался 27-летний пассажир легковушки. Ее водитель также пострадал и был доставлен в больницу, сообщает ГИБДД Татарстана.

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