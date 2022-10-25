В Чувашии школьник получит деньги в качестве моральной компенсации за то, что его покусала бездомная собака

Ребенку пришлось делать болезненные уколы от бешенства. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В городе Шумерля 12 сентября по дороге в школу мальчика покусала бездомная собака. Он обратился в больницу, где ему начали ставить болезненные уколы от бешенства.

Мать ребенка попросила прокуратуру разораться в произошедшем. В ходе проведенной проверки было установлено, что за отлов бродячих животных в городе отвечает местная администрация. В связи с этим на нее и подали в суд о взыскании моральной компенсации.

- Мальчик испытал боль, стресс и сильное нервное потрясение. У ребенка остался страх по отношению к собакам, - отметили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В итоге суд встал на сторону надзорного ведомства и обязал администрацию города Шумерля выплатить родителям мальчика 10 тысяч рублей. Как только это решение вступит в законную силу, прокуратура проверит заплатят местные власти за укусы бродячей собаки или нет.

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