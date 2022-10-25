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Общество25 октября 2022 15:39

В Татарстане отремонтировали автодорогу "Азеево-Черемшан-Шентала"-Слобода Черемуховая

Там теперь появились дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерные ограждения
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Протяженность данного участка составила 8,3 километра. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Протяженность данного участка составила 8,3 километра. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Новошешминском районе Татарстана завершили ремонт участка автомобильной дороги "Азеево-Черемшан-Шентала"-Слобода Черемуховая - от 2 до 10,3 километра. Работы там проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Протяженность данного участка - 8,3 километра. Здесь специалисты заменили дорожное покрытие, укрепили обочины и произвели ремонт круглой железобетонной водопропускной трубы. Также они установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерные ограждения и нанесли разметку.

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