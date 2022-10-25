В поселки Казани могут запустить гибрид маршрутки и такси

Речь идет о системе заказа микроавтобуса с попутчиками через мобильное приложение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Опыт проекта по гибриду маршрутки и такси из Набережных Челнов могут транслировать и на казанские поселки, откуда люди не могут толком добраться до основных пересадочных узлов и остановок автобусов.

Переговоры об этом уже ведутся, сообщил на коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам зам главы Минтранса республики Тимур Никонов.

Напомним, сейчас в Набережных Челнах тестируют гибрид маршрутки и такси. Пассажир может через приложение, независимо от маршрутов общественного транспорта, указать место откуда его забрать и куда отвезти. Исходя из заданного им направления за ним приезжает микроавтобус с другими попутчиками.

Если система хорошо покажет себя в татарстанском автограде, то не исключено, что такой же проект в итоге реализуют и в Казани. Предполагается, что гибрид маршрутки и такси будет довозить жителей поселком до основных маршрутов общественного трансопорта.

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