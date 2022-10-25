В Тукаевском районе Татарстана ввели карантин по бешенству животных

Карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хозяйстве Калмиинского сельского поселения Тукаевского района Татарстана выявлен очаг бешенства животных. Указ об установлении там карантина подписал глава республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, заболевание зафиксировали в личном подсобном хозяйстве, расположенном по улице Жемчужная в деревне Кырныш. Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе 1,5 километра от границ эпизоотического очага.

На время карантина в поселении нельзя лечить больных животных, ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству питомцев и скот, кроме вакцинированных против этого вируса, проводить ярмарки и отлавливать диких животных для вывоза их в зоопарки. Эту территорию могут посещать только специалисты ветслужбы.

Карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством.

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