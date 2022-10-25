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Общество25 октября 2022 13:49

В Марий Эл школьники написали письма мобилизованным землякам

В них ребята выразили восхищение военнослужащими и пожелали им здоровья
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Это было сделано в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату». Фото: Администрация Йошкар-Олы

Это было сделано в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату». Фото: Администрация Йошкар-Олы

Учащиеся школы №19 Йошкар-Олы написали письма в поддержку мобилизованных жителей Марий Эл. Это было сделано в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату», сообщает мэрия города.

В своих письмах ребята высказали восхищение мужеством и отвагой защитников Родины, пожелали им здоровья и скорейшего возвращения домой. Все обращения передали лейтенанту Ивану Звереву, который посетил данную школу и подготовил для школьников презентацию о Великой Отечественной войне.

Отметим, подобные письма, но от учеников школы №30, ранее получили бойцы, которые проходят подготовку в Ульяновской учебной части.

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