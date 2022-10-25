В Казани на свет появились дети с именами Капитолина, Иванна и Демьян

Также в список редких имен попали: Ирина, Эрик и Захарий.
Фото: Артем КИЛЬКИН
За прошедшую неделю с 17 по 23 октября в Казани родились 300 малышей: 162 девочки и 168 мальчиков. Чаще всего родители называли их такими именами, как Эмилия, Малика, Ева, Амелия, Тимур, Камиль, Матвей и Ислам.
Однако были и более оригинальные семьи. Так, в список редких имен попали: Иванна, Демьян, Капитолина, Жасмин, Ирина, Эрик, Захарий и Талгат, сообщает Управление ЗАГС города.
Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане появится универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин. Оно будет выплачиваться каждый месяц, начиная с января 2023 года.
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