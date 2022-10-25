В Татарстане ожидается похолодание до -6 градусов

Местами могут пройти дожди с мокрым снегом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ближайшие ночи в Татарстане будут морозными. Столбики термометров опустятся до минусовых температур, вследствие чего на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

Так, ночью на среду, 26 октября, в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и от +1 до -4 градусов по Цельсию. Днем будет немногим теплее - от +5 до 0.

Ночью на 27 число осадков не ожидается, зато станет еще холоднее. Столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов. Днем - от 0 до +5.

Ночью на 28 октября прогнозируется от 0 до -5, днем - все те же 0...+5 градусов. В четверг также возможен дождь, местами с мокрым снегом.

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