С начала 2022 года замок Шереметева в Марий Эл посетили более 36 тысяч туристов

Посетить объект можно по «Пушкинской карте». Фото: zamoksheremeteva.com

С начала 2022 года в замке Шереметева, расположенном в поселке Юрино, побывало 36 тысяч туристов. Этот на 27% больше, чем было за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба Минкультуры Марий Эл.

Там также выросло и количество проводимых экскурсий. Их число достигло 1,3 тысячи (+6,5%). Количество гостей, проживающих в номерном фонде замка, в свою очередь, достигло 3,1 тысячи (+9%).

Отметим, посетить данную достопримечательность можно по «Пушкинской карте». Этой возможностью с начала года воспользовались 1,4 тысячи человек.

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