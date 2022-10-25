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Общество25 октября 2022 13:21

В Марий Эл установили единовременную выплату на оплату расходов по догазификации

Воспользоваться ей среди прочих смогут инвалиды Великой Отечественной войны
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Выплаты предоставляются однократно на одно домовладение.

Выплаты предоставляются однократно на одно домовладение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Марий Эл установили единовременную выплату на оплату расходов по догазификации домов. Получить средства смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующее постановление подписал зампредседателя Правительства республики Михаил Васютик.

Выплаты будут предоставляться однократно на одно домовладение по договору о подключении, который должен быть заключен не ранее 21 апреля 2021 года.

Для получения средств необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства с письменным заявлением до 30 октября 2023 года.

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