В Марий Эл установили единовременную выплату на оплату расходов по догазификации

Выплаты предоставляются однократно на одно домовладение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Марий Эл установили единовременную выплату на оплату расходов по догазификации домов. Получить средства смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующее постановление подписал зампредседателя Правительства республики Михаил Васютик.

Выплаты будут предоставляться однократно на одно домовладение по договору о подключении, который должен быть заключен не ранее 21 апреля 2021 года.

Для получения средств необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства с письменным заявлением до 30 октября 2023 года.

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