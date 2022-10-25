В ДТП на перекрестке улиц Салимжанова и Хади Такташа в Казани пострадали женщина и ребенок

Всего же за сутки в городе было зарегистрировано 180 ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около девяти часов вечера в понедельник, 24 октября, на перекрестке улиц Салимжанова и Хади Такташа в Казани столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Toyota. По предварительным данным, 54-летний водитель отечественной легковушки выехал на «красный», что и стало причиной ДТП.

В результате аварии пострадали пассажиры «Лады» - девятилетний мальчик и 42-летняя женщина.

- За сутки в городе зарегистрировано 180 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими – четыре наезда на пешеходов, столкновение автотранспорта, наезд на ребенка-велосипедиста и падение пассажира. В результате восемь участников ДТП – четыре пешехода (в том числе ребенок), ребенок-велосипедист и три пассажира – получили травмы различной степени тяжести, - говорят в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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