Жительница Бавлов обвинила собутыльника в попытке изнасилования, которой не было

Теперь девушка должна заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26-летняя жительница Бавлов признана виновной в заведомо ложном доносе. Дело в том, что в начале мая она сообщила в полицию о том, что ее пытался изнасиловать собутыльник. В ходе расследования выяснилось, что ничего такого не было.

Установлено, что 30 апреля женщина действительно выпивала с приятелем в его квартире в селе Кзыл-Яр. В какой-то момент они поссорились, и мужчина несколько раз ударил гостью рукой по лицу, после чего взял кухонный нож и пригрозил девушке убийством.

- Женщина свою вину признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства, - говорят в прокуратуре города.

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