В Татарстане открыли первую в России вакансию менеджера дог-френдли среды

Дог-френдли среда — такая же важная часть города, как детская или спортивная инфраструктура. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане ищут менеджера дог-френдли среды. Речь идет о человеке, который мог бы создавать комфортные условия для жизни человека рядом с собакой. Об открытии вакансии сообщила пресс-служба Фонда «Институт развития городов республики».

Менеджер дог-френдли среды должен будет создавать площадки со специальным оборудованием для собак и проводить культурно-просветительские мероприятия для собаководов и профильных специалистов. Все это должно касаться не только домашних животных, но и животных из приютов, с улицы или находящихся на передержке.

К желающему стать первым в России менеджером дог-френдли среды выдвигается ряд требований: высшее образование, опыт работы в проектах по развитию городских территорий, умение вести переговоры, умение работать с нормативными документами и готовность к командировкам по Татарстану.

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