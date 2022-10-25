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Общество25 октября 2022 11:01

Начался сбор документов для начала проектирования канатной дороги в Казани

Объект уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы Госкомитета Татарстана по охране культурного наследия
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Идея создания в городе канатной дороги была озвучена еще в 2014 году.

Идея создания в городе канатной дороги была озвучена еще в 2014 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, как обстоят дела с проектом строительства в Казани канатной дороги. Как оказалось, на данный момент инвестор ведет сбор необходимых документов для начала проектирования объекта. Ранее им уже было получено положительное заключение историко-культурной экспертизы Госкомитета Татарстана по охране культурного наследия, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, идея создания в городе канатной дороги была озвучена еще в 2014 году. Предполагается, что она протянется от парка Горького до стадиона «Ак Барс Арена». Остановочных станций должно быть три: «ЦПКиО имени Горького», «Урам» и «Спортивная».

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