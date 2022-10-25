Состоялось заседание Объединенного экспертного совета Республиканского конкурса по предоставлению грантов Татарстана

Завершена экспертиза проектов, заявленных на Республиканский конкурс по предоставлению грантов Татарстана на развитие гражданского общества. Содержательная составляющая экспертизы, формирование проекта списка победителей и другие рабочие вопросы, которые возникали во время работы рассматривались на заседании Объединенного экспертного совета. Заседание состоялось 21 октября в режиме видеоконференции.

Участниками заседания также был рассмотрен вопрос арбитража экспертных оценок и озвучены предложения по усовершенствованию процедуры проведения Республиканского конкурса получения грантов Республики Татарстан.

Кроме того, члены совета приняли решение об исключении из списка победителей организации, уже получившие финансирование от Фонда президентских грантов на идентичный проект.

По итогам заседания было принято решение о том, что экспертный совет будет рекомендовать Республиканской конкурсной комиссии внести в регламент проведения конкурса ряд изменений. Среди них - увеличение срока на обучение экспертного сообщества и увеличение срока оценки заявок.

Победители конкурса будут официально объявлены в начале ноября 2022 года.