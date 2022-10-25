МегаФон улучшил связь для рабочих Нижнекамска

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МегаФон завершил масштабный проект по строительству объектов связи в одном из крупнейших центров нефтехимической промышленности России. В результате площадь покрытия промзоны Нижнекамска сетью LTE увеличилась в 4 раза и достигла 42 км².

В Нижнекамске работают заводы, занимающиеся нефтепереработкой, изготовлением химической продукции. Кроме того, промышленный комплекс моногорода представлен предприятиями строительной и пищевой индустрии.

Значительная удаленность производственных площадок от городских микрорайонов требовала создания выделенной телекоммуникационной инфраструктуры. Чтобы улучшить качество голосовой связи и ускорить интернет до 70 Мбит/с на территории промзоны Закамья, МегаФон запустил дополнительные базовые станции LTE.

- Мы продолжаем строить телеком-объекты там, где это действительно необходимо. Развитие сети в Нижнекамске позволило десяткам тысяч сотрудников пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без задержек, оперативнее решать рабочие вопросы и оставаться на связи с родными. А на производствах появились возможности для внедрения передовых технологий, — отметил директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Чтобы стабильное и надежное интернет-соединение было не только на улице, но и внутри зданий, на новом оборудовании инженеры оператора использовали частотный диапазон LTE-1800. Он отличается высоким уровнем проникновения сигнала в помещения и увеличенной дальностью на 5–7 км.

После обновления сети на предприятиях Нижнекамска стали доступны звонки с использованием бесплатной технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение, одновременное общение по телефону и нахождение в Сети. Технологию не нужно подключать дополнительно, достаточно только активировать в настройках смартфона.