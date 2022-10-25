В Татарстане сократили сроки регистрации недвижимости для мобилизованных и их семей

Соответствующее решение официально приняли в Управлении Росреестра по республике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Росреестра по Татарстану приняло решение о сокращении сроков регистрации недвижимости для мобилизованных и их близких родственников. В их случае процесс будет занимать всего один рабочий день.

Для регистрации недвижимости в сокращенные сроки нужно подать документы в ближайшее МФЦ и написать заявление об ускорении процесса в любом подразделении Росреестра республики.

Казанцы могут обратиться по этому вопросу по следующим адресам: улица Авангардная, 74 (подъезд №7); проспект Победы, 100; проспект Ямашева, 82; улица Гагарина 103. При себе необходимо иметь документы, которые подтверждают родство с мобилизованным лицом: паспорт, свидетельство о рождении или браке. Для подтверждения статуса мобилизованного нужна повестка или справка из военкомата.

26 октября Росреестр республики откроет горячую линию по вопросам регистрации недвижимости. Проконсультироваться можно будет по будням с 9:00 до 15:00 по телефону 8 (843) 255-25-71.

Напомним, ранее Росреестр Чувашии уже ввел для местных жителей, призванных на службу, ускоренный порядок регистрации недвижимости.

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